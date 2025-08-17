Раввин Ицхак Йосеф: "Нетаниягу – атеист, ему нельзя верить"

Бывший главный раввин Израиля Ицхак Йосеф подверг резкой критике премьер-министра Биньямина Нетаниягу и ультраортодоксальных депутатов. Его критика была связана с тем, что нет прогресса в вопросе утверждения закона о призыве.

В ходе еженедельного выступления в своей синагоге в Иерусалиме раввин Йосеф назвал Биньямина Нетаниягу атеистом и сказал, что ультраортодоксальные депутаты не должны были ему верить.

"Нетаниягу бросил ультраортодоксов в 2013 году и пошел с Лапидом. Нельзя ему этого забывать", – сказал раввин Ицхак Йосеф.