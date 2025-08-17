Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 17 августа, температура еще немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 21-30 градусов, в Тель-Авиве – 27-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 27-39, в Беэр-Шеве – 24-33, на побережье Мертвого моря – 25-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 28-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-35, на Голанских высотах – 21-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 100-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В понедельник-субботу – без существенных изменений.