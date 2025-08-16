На юге сектора начинается строительство палаточных городков для беженцев из города Газа
время публикации: 16 августа 2025 г., 22:04 | последнее обновление: 16 августа 2025 г., 22:11
ЦАХАЛ объявил, что в соответствии с решением политического руководства Израиля с воскресенья, 17 августа, возобновится поставка палаток и другого оборудования в сектор Газы для новых палаточных городков в районе Хан-Юниса.
В сообщении указывается, что строительство новых палаточных городков будет начато в рамках подготовки к перемещению населения из района боевых действий в городе Газа.
Оборудование будет поставляться в сектор Газы через КПП "Керем-Шалом" силами ООН и других международных организаций после проверки Управлением наземных переходов при министерстве обороны.
