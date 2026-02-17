На севере сектора Газы ликвидирован боевик, пересекший "желтую линию"

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили ранее во вторник террориста, который пересек "желтую линию" на севере сектора Газы и приблизился к израильским силам, представляя угрозу для них.

Немедленно после этого ВВС нанесли удар, ликвидировав боевика.

Израильские силы размещены в районе в соответствии с условиями соглашения, они продолжат действовать для нейтрализации любой непосредственной угрозы.