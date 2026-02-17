Израильская спутниковая группировка развертывает мониторинг экстремальных погодных явлений

Стартап Tomorrow.io запускает группировку спутников нового поколения, способных прогнозировать экстремальные погодных явления. Стартап привлек $175 миллионов для реализации проекта.

Израильская компания Tomorrow.io поставила перед собой амбициозную цель – устранить пробелы в данных о состоянии атмосферы. В то время как традиционные государственные метеослужбы опираются на наземные радары и тяжелые дорогие спутники, израильская разработка использует группировку компактных аппаратов размером от обувной коробки до небольшого холодильника. Это позволяет обновлять информацию о любой точке планеты каждые 60 минут, что в несколько раз быстрее существующих аналогов. Такая скорость критически важна для предсказания траектории и интенсивности ураганов, наводнений и лесных пожаров, которые ежегодно наносят мировой экономике огромный ущерб.

Инвестиции в размере $175 миллионов , в результате которых оценка компании превысила $1 миллиард, на развертывание DeepSky – низкоорбитальной группировки спутников с передовыми датчиками. Уже запущены 13 спутников. К 2028 году планируется вывести на орбиту 100 аппаратов, отмечает Times of Israel.

Технология компании используется NASA, ВВС США и крупными корпорациями, такими как Uber и Delta. Инновационный подход заключается в сочетании спутниковой инфраструктуры с ИИ-моделями. Это позволяет получать точные данные об осадках и атмосферных изменениях даже в тех регионах, которые ранее считались "слепыми зонами" для метеорологов, включая многие области Африки и Филиппины.

Один из сооснователей компании Рэй Гоффер подчеркивает важность частной инициативы в метеорологии: "То, что SpaceX сделала для освоения космоса, переместив центр тяжести от исключительно государственных структур к частной индустрии, идущей на риски и внедряющей инновации, мы делаем для погоды".

Новая система мониторинга не только фиксирует изменения погоды, но и помогает правительствам принимать своевременные решения об эвакуации. Благодаря высокой точности наблюдений и коротким циклам обновления данных, глобальная спутниковая сеть Tomorrow.io способна предсказывать катастрофические события с высокой точностью, минимизируя человеческие жертвы и экономические потери.