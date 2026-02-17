Бецалель Смотрич: "Арабы убивают друг друга, и в этом опять мы виноваты?"

На заседании финансовой комиссии Кнессета депутат от партии РААМ Иман Хатиб-Ясин подняла вопрос о резком росте количества убийств в арабском секторе, и в ответ на ее возмущение по поводу недостаточного выделения бюджетов на борьбу с этим явлением министр финансов Бецалель Смотрич заявил: "Я не понял, мы теперь виноваты в том, что вы убиваете друг друга?"

Хатиб-Ясин утверждала, что государство выделяет недостаточно средств для обеспечения личной безопасности в арабском секторе. "Дайте нам жить достойно, – заявила она. – Вы хотя бы знаете, какой процент бедных в арабском секторе, сколько стариков вынуждены выбирать между едой и лекарствами?"

В ответ министр финансов заявил, что арабский сектор практически не платит подоходный налог, и именно в этом заключается причина, почему арабский сектор не получает щедрых бюджетов от государства. Хатиб-Ясин ответила, что арабы не платят подоходный налог, потому что у них низкие доходы, на что Смотрич заявил, что именно в арабском секторе процветает оплата "по-черному" и укрывательство доходов от налогообложения.

"А сейчас вы стреляете в друг друга и плачете, что вас убивают, и в этом тоже обвиняете нас", – заявил Бецалель Смотрич. Участники заседания в ответ обвинили его в расизме, поднялся шум, и арабские депутаты, перекрикивая друг друга, начали обвинять Смотрича в том, что он "провальный министр провального правительства".

"Сидеть здесь и говорить "разве мы виноваты, что вы убиваете друг друга" – это недопустимо, это не по-еврейски и не по-лидерски", – заявила депутат Орит Фаркаш А-Коэн из партии "Еш Атид". Она напомнила, что министр финансов должен работать на нужды всех израильтян.