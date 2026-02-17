Следствием установлено: пожар в палестинской овчарне начался из-за короткого замыкания

Расследование, проведенное полицией с привлечением специалистов пожарно-спасательной службы, опровергло утверждения палестинцев о том, что еврейские поселенцы якобы подожгли в ночь на вторник хлев с овцами на юге Хевронского нагорья.

В соответствии с выводами расследования, причиной возгорания овчарни стала неисправность в электропроводке. Короткое замыкание привело к возгоранию брезентовых полотнищ, служивших навесом над загоном для овец, после чего огонь перекинулся на стены, что и привело к гибели животных.

Полиция опубликовала также видео и фотографии с места происшествия. Напомним, ранее палестинские источники сообщили о гибели 75 овец в результате пожара в овчарне в районе города Ас-Саму на юге Хевронского нагорья. Палестинцы утверждали, что хлев был подожжен "еврейскими экстремистами".