Умер американский общественный деятель-антисемит Джесси Джексон

В США в возрасте 84 лет скончался общественный деятель и проповедник Джесси Джексон, соратник Мартина Лютера Кинга в борьбе за гражданские права. В 80-е годы прошлого века он дважды боролся за демократическую номинацию на пост президента США.

"Он умер мирно, в окружении близких. Его неколебимая приверженность принципам справедливости, равенства и правами человека содействовала формированию глобального движения за свободу и достоинство. Он дал голос тем, кто был его лишен – и тем самым вошел в историю", – сообщила семья.

Джексон был фигурантом многочисленных скандалов. Так, ему пришлось признаться во внебрачной связи со своей помощницей Кэрин Стэнфорд и признать их общего ребенка. В 2008 году достоянием гласности стала его фраза в адрес Барака Обамы: "Он высокомерен с чернокожими", – сказал активист о первом представителе афроамериканской общины, избранным президентом США.

Джексон также выступал с антисемитскими заявлениями. Так, после избрания Обамы он выразил надежду, что тот выведет США из-под контроля сионистов, которые, якобы, десятилетиями контролируют страну. Он также встречался с лидером террористической группировки ХАМАС Халидом Машалем.