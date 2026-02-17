x
17 февраля 2026
Мир

Президент компании Hyatt Hotels Томас Прицкер ушел в отставку из-за "дела Эпштейна"

США
Файлы Эпштейна
время публикации: 17 февраля 2026 г., 11:39 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 11:41
AP Photo/Carolyn Kaster)

Американский миллиардер Томас Прицкер, президент Hyatt Hotels, сообщил, что покидает пост, который занимал с 2004 года, и не будет добиваться переизбрания. Причина этого – связи главы гостиничной империи с Джеффри Эпштейном.

"Я совершил ужасную ошибку, поддерживая с контакты с Джеффри Эпштейном и Гислейн Максвелл. Нет никакого оправдания тому, что я не дистанцировался от них раньше. Я осуждаю их действия, нанесенный ими вред, и глубоко сожалею о боли, которую они нанесли своим жертвам", – сообщил он.

Согласно материалам, опубликованным министерством юстиции США, Прицкер поддерживал регулярные контакты с Эпштейном и после его осуждения за сексуальные преступления в 2008 году. Ранее должностей лишились главный юридический советник Goldman Sachs Кэтрин Руммлер и глава крупнейшего в мире портового оператора DP World Султан Ахмед бин Сулайим.

Мир
