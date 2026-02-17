x
17 февраля 2026
17 февраля 2026
17 февраля 2026
17 февраля 2026
Ближний Восток

В Женеве начались американо-иранские переговоры

США
Иран
время публикации: 17 февраля 2026 г., 11:53
В Женеве начался второй раунд американо-иранских переговоров по ядерной тематике. Делегацию Ирана возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – спецпредставитель президента США Стивен Виткофф и советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Как предыдущий раунд, состоявшийся в Омане, переговоры ведутся через посредника, в роли которого выступает Бадр бин Хамад аль-Бусаиди. Накануне состоялась встреча иранского и оманского коллег.

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет косвенно участвовать в переговорах. При этом он пригрозил Ирану ударом по ядерным объектам. Думаю, иранцы не хотят столкнуться с последствиями отказа от соглашения. Это или соглашение, или наши бомбардировщики B-2", – сказал американский лидер.

Отметим, что Иран декларируя готовность к компромиссу в вопросах, связанных с ядерными разработками, категорически отказывается обсуждать свою ракетную программу, а также помощь, оказываемую режимом аятолл своим региональным сателлитам.

"Ключ к тому, чтобы переговоры были эффективными, – готовность США к отмене санкций, а также отказ от выдвижения нереальных условий", – сообщил агентству Reuters высокопоставленный иранский источник.

