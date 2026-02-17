Скандальное интервью бойца ЦАХАЛа в Газе американскому блогеру: военная полиция проводит проверку

Военная полиция ЦАХАЛа начала проверку в связи с видео, которое стало вирусным в соцсетях: в нем военнослужащий, находящийся на службе в секторе Газы, дает несанкционированное интервью американскому блогеру Джеффу Дэвидсону и делает заявления о действиях израильских военных.

Во время видеосвязи военнослужащий подтверждает, что он боец ЦАХАЛа и находится в Газе, затем показывает панораму, на которой видны разрушения. В ответ на слова интервьюера о том, что израильтяне убивают в Газе женщин и детей, боец показывает снимок, найденный в одном из домов, на котором подросток позирует с оружием. Между ним и Дэвидсоном происходит разговор с конфликтной и оскорбительной манере, боец делает заявления, например о том, что израильские военные не только убивают, но и насилуют в Газе (интервьюер не воспринял это как шутку). Судя по манере, в данном случае военнослужащий пытается вывести из себя собеседника и это ему удается.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что армия решительно осуждает сказанное на видеозаписи и подчеркивает: слова военнослужащего "не отражают реальных действий и ценностей ЦАХАЛа".

Издание "Исраэль а-Йом" пишет, что командиры подразделения провели разбор и дали понять солдату, что такие заявления неприемлемы даже в "шутливом" формате. После чего военная полиция начала проверку, результаты которой будут переданы в военную прокуратуру.