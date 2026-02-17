Нир Баркат обвинил розничные сети в сговоре

Министр экономики и промышленности Нир Баркат подал в антимонопольное управление официальную жалобу с требованием расследовать "подозрение на незаконный сговор между розничными сетями с целью уклонения от участия в проводившемся министерством тендере"

Согласно жалобе, сговор с целью неучастия в тендере на формирование корзины дешевых продуктов (так называемая "государственная корзина") был осуществлен с использованием СМИ и публичных платформ для распространения схожих и скоординированных по времени сообщений, "что может свидетельствовать о согласовании позиций или передаче информации между конкурентами".

Напомним, что министерство экономики предлагало розничным сетям назвать самую низкую цену за корзину из 113 продуктов в обмен на получение бюджета в 50 миллионов шекелей на рекламу. В итоге заявку на участие в тендере подала только одна сеть – Carrefour, которая и была объявлена победителем.

В министерстве сообщили, что сеть победила в тендере, предложив продавать "корзину" за 1098 шекелей, на 30% ниже текущей рыночной цены. Корзина включает самые популярные товары в Израиле, около 30% из которых относятся к категории здорового питания, а также 13 позиций собственной торговой марки и параллельного импорта, которые сети могли предложить в качестве более дешевой альтернативы. При этом цена каждого продукта "корзины" до сих пор не опубликована.