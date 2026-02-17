Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 17 февраля, температура резко понизится, но будет немного выше среднесезонной. Переменная облачность. Местами дымка. Возможен слабый дождь, в основном на юге и востоке страны.

В Иерусалиме – 9-18 градусов, в Тель-Авиве – 13-20, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 18-26, в Беэр-Шеве – 11-20, на побережье Мертвого моря – 16-23, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-20, в Ариэле – 11-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 13-20, на Голанских высотах – 11-19.

Температура воды на Средиземном море 18-19 градусов, высота волн 60-220 см. Купание вечером может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 20 км/ч).

В среду-четверг – без существенных изменений, временами возможны слабые дожди. В пятницу – повышение температуры, малооблачно. В субботу – переменная облачность. В воскресенье-понедельник – дождливо.