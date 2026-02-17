x
Мир

Трамп вновь заявил, что Иран "хочет сделки"

время публикации: 17 февраля 2026 г., 02:05 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 05:38
Трамп вновь заявил, что Иран "хочет сделки"
AP Photo/Matt Rourke

Президент США Дональд Трамп заявил накануне нового раунда переговоров между представителями США и Ирана, которые должны пройти 17 февраля в Женеве (Швейцария), что Тегеран "хочет сделки".

Общаясь с журналистами на борту самолета Air Force One, Трамп добавил: "Я буду вовлечен в переговоры косвенно, и они будут очень важными".

Отвечая на вопрос о шансах на достижение соглашения, президент США сказал: "Я не думаю, что они заинтересованы в последствиях отсутствия сделки".

Отметим, что Трамп не впервые заявляет о готовности властей Ирана к "сделке". Однако, судя по заявлениям иранского руководства, в Тегеране и Вашингтоне очень по-разному трактуют содержание возможного соглашения, которое могло бы предотвратить военный сценарий.

