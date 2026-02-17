x
Культура

Смерть Даны Эден в Афинах: греческая полиция склоняется к версии о самоубийстве

время публикации: 17 февраля 2026 г., 05:18 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 05:50
Смерть Даны Эден в Афинах: греческая полиция склоняется к версии о самоубийстве
Evan Agostini/Invision/AP
Отель Gatsby в Афинах. 16 февраля 2026 года
AP Photo/Petros Giannakouris

В Греции продолжается проверка обстоятельств смерти израильского продюсера Даны Эден (52), одной из ключевых создателей сериала "Тегеран". Как сообщалось ранее, Эден была найдена без признаков жизни 15 февраля в номере отеля Gatsby в Афинах, куда она прибыла в связи со съемками нового сезона.

По данным Reuters, греческие полицейские на данном этапе рассматривают произошедшее как самоубийство: в номере были обнаружены таблетки, полиция собирает свидетельские показания и иные материалы по делу. При этом подтверждается: судмедэксперт зафиксировал синяки на шее.

Представители полиции Греции пока не заявляли о признаках насильственной смерти. Ожидается публикация выводов судмедэкспертизы.

Associated Press сообщает, что, по оценке греческой полиции, сведения, полученные на раннем этапе расследования, указывают на самоубийство и подозрений на криминальную версию нет. Окончательные выводы ожидаются после завершения необходимых процедур.

Греческие СМИ пишут, что следователями собираются записи камер наблюдения и показания персонала отеля.

Газета "Гаарец" со ссылкой на высокопоставленный источник в израильских службах безопасности уведомляла, что спецслужбы рассматривают возможность иранского следа – в связи с работой Даны Эден в популярном сериале "Тегеран", однако приоритетной на данном этапе остается проверка некриминальных версий произошедшего. Об этом, без ссылки на "Гаарец", упоминает и издание The Jerusalem Post.

Компания Dana and Shula Productions заявила, что нет никаких оснований подозревать, что было совершено убийство, или искать националистические мотивы в смерти Даны Эден. В компании попросили журналистов избегать "непроверенных спекуляций".

Дана Эден считалась одной из ведущих фигур в израильской телеиндустрии. Среди наиболее известных проектов, над которыми она работала, – сериал "Тегеран", созданный и продюсируемый совместно с ее партнером Шулой Шпигель. Проект стал одним из самых успешных израильских сериалов последних лет и получил международное признание.

Эден и Шпигель также стояли за крупной сделкой с платформой Apple TV+, что стало важным этапом выхода израильского контента на мировой рынок.

По информации новостной службы N12, создатели сериала "Тегеран" решили приостановить до следующего воскресенья съемки четвертого сезона, чтобы все члены съемочной группы смогли почтить память Даны Эден и присутствовать на ее похоронах.

