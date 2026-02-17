Стрельба во время юношеского матча по хоккею в США, среди жертв маленькая девочка

В понедельник, 16 февраля, в городе Поуэтакет штата Род-Айленд (США) в результате стрельбы во время юношеского матча по хоккею между школьными командами на ледовой арене Dennis M. Lynch погибли три человека, включая предполагаемого стрелка.

Свидетелями трагедии стали взрослые и дети, наблюдавшие за матчем.

По данным Associated Press, полиция подтвердила, что помимо стрелка, который покончил с собой, погибли еще двое – среди них четырехлетняя девочка, еще три человека получили тяжелые ранения.

Глава полиции Поуэтакета Тина Гонсалвес заявила на пресс-конференции, что стрельба носила направленный характер и может быть связана с семейным конфликтом, однако следствие продолжает работу и уточняет мотивы и детали происшествия. Полиция подчеркнула, что "никаких других подозреваемых не разыскивается".

СМИ называют имя убийцы: 56-летний Роберт Дорган, известный также как "Роберт Эспозито". Он застрелил свою жену и младшую дочь. Раненые, по всей видимости, тоже были родственниками убийцы. В публикациях отмечается, что Дорган во время нападения был одет в женскую одежду. По словам его старшей дочери, у него были проблемы с психическим здоровьем.