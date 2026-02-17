Израильский стартап меняет культуру работы с данными и бизнес-аналитикой

Компания Pyramid Analytics разработала платформу, которая превращает анализ данных в простой интуитивный процесс. ServiceNow приобретает Pyramid за несколько сотен миллионов долларов.

Суть разработки Pyramid Analytics хорошо передается слоганом компании: "Возможность – это недостаточно, все должно быть легко". "Возможность" – это наличие данных, но этого недостаточно, если работа с данными требует больших затрат. Pyramid Analytics разработал платформу Decision Intelligence, которая объединяет подготовку данных, бизнес-аналитику и инструменты обработки больших данных с применением ИИ.

Главная технологическая инновация компании – это мощный аналитический движок, работающий непосредственно с источниками данных без необходимости их предварительного сбора, перемещения или трудоемкого моделирования. Система использует ИИ для автоматизации наиболее сложных этапов: от очистки данных до генерации ответов на естественном языке.

В отличие от традиционных инструментов, которые требуют глубоких навыков программирования или работы с SQL, платформа Pyramid позволяет любому сотруднику проводить глубокий многомерный анализ, просто задавая вопросы системе. Это превращает аналитику из изолированного ИТ-процесса в доступный инструмент для каждого менеджера. Компании получают возможность принимать обоснованные решения мгновенно, не дожидаясь отчетов от профильных специалистов, что критически важно в условиях высокой динамики современного рынка.

Гигант в сфере автоматизации рабочих процессов компания ServiceNow приобретает Pyramid. Сумма сделки не разглашается, но аналитики оценивают ее в несколько сотен миллионов долларов, отмечает экономическое издание "Globes". ServiceNow стремится интегрировать аналитические возможности Pyramid в свою платформу Now Platform. Для ServiceNow эта сделка – стратегический шаг по усилению функционала обработки данных внутри корпоративных систем.