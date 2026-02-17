x
Израиль

Полицейскому, чей тфилин был сожжен в Бней-Браке, вручили новые тфилин и мотоцикл

Полиция
Бней-Брак
время публикации: 17 февраля 2026 г., 14:48 | последнее обновление: 17 февраля 2026 г., 14:48
Полицейскому, чей тфилин был сожжен в Бней-Браке, вручили новые тфилин и мотоцикл
Пресс-служба полиции Израиля

Руководитель полиции округа Дан по указанию генерального инспектора полиции вручил полицейскому, чей служебный мотоцикл был подожжен участниками беспорядков в Бней-Браке, новый тфилин и распорядился выдать ему служебный транспорт взамен сгоревшего.

Напомним, речь идет об инциденте, возникшем во время эвакуации двух девушек-военнослужащих из ультрарелигиозного района Бней-Брака, где вокруг них собралась агрессивно настроенная толпа. Когда сотрудники полиции выводили девушек, беснующиеся ортодоксы перевернули патрульную машину полиции и подожгли полицейский мотоцикл.

В результате этого пострадали находившиеся в багажнике вещи полицейского: его личный телефон, тфилин и молитвенник. В полиции рассматривают этот инцидент как крайне серьезный случай нападения на сотрудника полиции при исполнении им служебных обязанностей, виновные будут установлены и привлечены к ответственности.

