Израиль

Министр Бен-Гвир заявил: "Сектору Газы не нужен никакой комитет"

Газа
Итамар Бен-Гвир
Правительство
время публикации: 17 января 2026 г., 20:06 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 20:21
Yonatan Sindel/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал заявление в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу после того, как канцелярия главы правительства сообщила, что состав управляющего комитета сектора Газы не был согласован с Израилем и противоречит его политике.

Министр Бен-Гвир заявил: "Поддерживаю премьер-министра в его важном заявлении. Сектору Газы не нужен никакой "управляющий комитет", который будет контролировать его "восстановление", – его нужно очистить от террористов ХАМАСа".

Бен-Гвир также добавил: "Я призываю премьер-министра отдать распоряжение ЦАХАЛу готовиться к возобновлению масштабной войны в секторе".

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 января 2026

Нетаниягу не согласен с Трампом: состав комитета по управлению Газой противоречит политике Израиля