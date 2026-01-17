Министр Бен-Гвир заявил: "Сектору Газы не нужен никакой комитет"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир опубликовал заявление в поддержку премьер-министра Биньямина Нетаниягу после того, как канцелярия главы правительства сообщила, что состав управляющего комитета сектора Газы не был согласован с Израилем и противоречит его политике.

Министр Бен-Гвир заявил: "Поддерживаю премьер-министра в его важном заявлении. Сектору Газы не нужен никакой "управляющий комитет", который будет контролировать его "восстановление", – его нужно очистить от террористов ХАМАСа".

Бен-Гвир также добавил: "Я призываю премьер-министра отдать распоряжение ЦАХАЛу готовиться к возобновлению масштабной войны в секторе".