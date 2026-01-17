x
17 января 2026
17 января 2026
17 января 2026
17 января 2026
Израиль

Силами ЦАХАЛа в Газе ликвидированы несколько террористов ХАМАСа и "Исламского джихада"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 января 2026 г., 19:11 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 20:01
Силами ЦАХАЛа в Газе ликвидированы несколько террористов ХАМАСа и "Исламского джихада"
Пресс-служба ЦАХАЛа

В конце недели ЦАХАЛ и ШАБАК атаковали и ликвидировали нескольких террористов организаций ХАМАС и "Исламский джихад" в разных частях сектора Газы. Это стало ответом на грубое нарушение соглашения о прекращении огня в западной части Рафиаха, когда боевики обстреляли бронированную военную машину ЦАХАЛа.

На данный момент разрешено к публикации, что среди ликвидированных террористов:

Мухаммад Хамид Мухаммад Хули – начальник оперативного отдела ХАМАСа в центре сектора, в последние десятилетия был ключевой фигурой в руководстве боевиков ХАМАСа, в т.ч. 7 октября 2023 года.Руководил террористами, совершившими нападение на КПП Нахаль-Оз 6 февраля 1995 года, в результате которого был убит Евгений Громов;

Ашраф Аднан Мухаммад Хатиб – командир ракетного подразделения ХАМАСа;

Саид Халид Али Абд ар-Рахман – командир снайперского подразделения батальона "Дир аль-Балах" ХАМАСа в центре Газы

