В Хадере найден человеческий плод без признаков жизни
время публикации: 17 января 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 14:23
В полицию Хадеры обратился мужчина, заметивший на улице "нечто похожее на младенца, не подающего признаков жизни".
Пресс-служба полиции сообщает, что речь идет о прискорбном инциденте, в ходе которого, судя по всему, найден человеческий плод. Сотрудники полицейского участка Хадеры и специалисты криминалистического отдела в данный момент работают над выяснением обстоятельств происшедшего.
В связи с деликатностью инцидента общественность просят воздержаться от прибытия на место происшествия, чтобы позволить полиции и медицинским службам выполнять свою работу.