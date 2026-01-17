x
17 января 2026
|
последняя новость: 15:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 января 2026
|
17 января 2026
|
последняя новость: 15:07
17 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Хадере найден человеческий плод без признаков жизни

Полиция
время публикации: 17 января 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 17 января 2026 г., 14:23
В Хадере найден человеческий плод без признаков жизни
Пресс-служба полиции Израиля

В полицию Хадеры обратился мужчина, заметивший на улице "нечто похожее на младенца, не подающего признаков жизни".

Пресс-служба полиции сообщает, что речь идет о прискорбном инциденте, в ходе которого, судя по всему, найден человеческий плод. Сотрудники полицейского участка Хадеры и специалисты криминалистического отдела в данный момент работают над выяснением обстоятельств происшедшего.

В связи с деликатностью инцидента общественность просят воздержаться от прибытия на место происшествия, чтобы позволить полиции и медицинским службам выполнять свою работу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook