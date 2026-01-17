В Хадере найден человеческий плод без признаков жизни

В полицию Хадеры обратился мужчина, заметивший на улице "нечто похожее на младенца, не подающего признаков жизни".

Пресс-служба полиции сообщает, что речь идет о прискорбном инциденте, в ходе которого, судя по всему, найден человеческий плод. Сотрудники полицейского участка Хадеры и специалисты криминалистического отдела в данный момент работают над выяснением обстоятельств происшедшего.

В связи с деликатностью инцидента общественность просят воздержаться от прибытия на место происшествия, чтобы позволить полиции и медицинским службам выполнять свою работу.