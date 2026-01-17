Мансур Аббас: "Готов быть 61 голосом в "правительстве перемен""

Глава партии РААМ Мансур Аббас заявил в интервью телеканалу "Кешет", что согласится быть тем, кто принесет 61 голос нынешней оппозиции для формирования правительства.

По словам Аббаса, его позиция изменилась. "После 7 октября я говорил, что не присоединюсь к правительству, и в этом отношении моя позиция осталась прежней. Я очень надеюсь, что они наберут 61 голос без меня. Но если сложится ситуация, при которой есть угроза повторных выборов или формирования правительства, которое не будет заботиться об арабском секторе, я присоединюсь к правительству даже в том случае, если буду 61 голосом", – заявил Аббас.

В оппозиционном блоке развернулась острая дискуссия по вопросу о союзе с арабскими партиями после выборов. Гади Айзенкот ("Яшар") считает, что для приведения правительства к присяге, допустимо воспользоваться голосами арабских партий, Яир Голан ("Демократим") рассматривает эти партии в качестве легитимных партнеров по правительству. Лидеры остальных оппозиционных партий заявляют, что после событий 7 октября, необходимо создание "сионистского правительства".