Мансур Аббас объявил о намерении привлечь евреев в список РААМ

Глава партии РAAМ Мансур Аббас объявил о намерении кооптировать евреев в предвыборный список. Этот шaг Aббac нaзвал "драматическим поворотом, превращающим РAAМ в израильскую партию гражданского характерa, открытую для всех жителей страны".

В интервью радиостанции 103fm лидер партии РAAM заявил, что стремится интегрировать в свой предвыборный список людей, представляющих различные слои израильского общества. "Есть депутаты Кнессета, которых я глубоко уважаю, и для меня было бы честью, если бы они вошли в наш список", – сказал Аббас.

Он отказался отвечать на вопрос, ведутся ли переговоры с кем-либо из действующих депутатов или общественных деятелей о возможном участии в предвыборном списке.

Заявление Аббаса последовало на фоне продолжающихся переговоров о создании объединенного арабского списка. Если эти переговоры не приведут к успеху, не исключается создание списка РААМ-ТААЛ, объединяющего партии Мансура Аббаса и Ахмада Тиби. На прошлой неделе Тиби заявил в интервью "Кешет", что "желание свалить это отвратительное правительство подталкивает нас к шагам, которые мы не были готовы делать ранее". В политической системе полагают, что речь идет о возможности того, что Тиби и Аббас порекомендуют какого-либо кандидата на пост премьер-министра, чего арабские партии почти никогда не делали ранее, а также дадут возможность нынешней оппозиции привести правительство к присяге и в отсутствие 61 мандата у сионистских партий.

В интервью 103fm, Мансур Аббас отверг возможность сотрудничества с "Ликудом" после выборов. "Этого не будет. Эти люди отказались от нас во имя союза с секторально-экстремистскими партиями". Напомним, что в 2021 году публиковались сообщения о переговорах, которые вел "Ликуд" с РААМ о возможной поддержке правительства Нетаниягу без присоединения к коалиции. Судя по публикациям, эти переговоры не увенчались успехом из-за вето, наложенного Бецалелем Смотричем. Позднее партия РААМ присоединилась к коалиции Лапида-Беннета.