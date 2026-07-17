В Гуш-Эционе 90-летний водитель-израильтянин сбил двух человек

На ферме Хават-Томер, в Гуш-Эционе, 90-летний израильтянин сбил двух человек.

Как сообщает пресс-служба полиции, автомобиль, за рулем которого находился пожилой мужчина, остановился недалеко от перекрестка, водитель вышел из машины и начал снимать происходящее вокруг него на камеру. Между ним и проживающим на ферме подростком завязалась перепалка, после чего подозреваемый вновь сел в машину и поехал, слегка задев подростка (медицинская помощь ему не потребовалась).

После этого местная жительница подошла к автомобилю, чтобы выяснить, что происходит, однако водитель продолжил движение и сбил ее. Женщина ухватилась за машину и так "проехала" несколько метров. В результате инцидента она получила легкие травмы.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в участок для дальнейшего расследования обстоятельств инцидента.