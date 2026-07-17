Командующий ВКС КСИР: Тегеран не прекратит свои атаки, пока США наносят удар по югу Ирана

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана заявил, что Тегеран не прекратит свои атаки, пока США не перестанут наносить удары по южному побережью Ирана и Ормузскому проливу.

В своем сообщении Маджида Мусауи заявляет: "Тегеран и юг – единое и неделимое целое, это один и тот же Иран", добавляя, что "эффективные и целенаправленные удары по врагу со всей территории Ирана будут продолжаться" до тех пор, пока не прекратятся атаки на "южное побережье и Ормузский пролив".

Иранские СМИ сообщили, что в ночь на 17 июля американские силы нанесли удар по аэропорту города Ираншехр в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Электроснабжение аэропорта было нарушено, один человек получил ранения. Удары также пришлись по мостам и железнодорожной станции в прибрежном городе Бендер-Хемир провинции Хормозган.