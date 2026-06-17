Бен-Гвир: "Использование шоковых гранат будет по правилам или таких гранат не будет в полиции"

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал столкновения между полицией и ультраортодксами во время демонстраций протеста на шоссе №4.

"В последнее время участились случаи использования полицейскими шоковых гранат против гражданского населения не в соответствии с правилами. Я распорядился провести чрезвычайное совещание для того, чтобы быть уверены, что полиция использует шоковые гранаты только в исключительных случаях и только в соответствии с правилами", - заявил министр.

"Если использование не будет ограничено действующими правилами и нормами, шоковые гранаты будут изъять из полиции", - резюмировал Бен-Гвир