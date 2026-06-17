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Израиль

Пятеро военнослужащих ранены на юге Ливана в результате атаки БПЛА

Война с "Хизбаллой"
Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Беспилотники
ЦАХАЛ
время публикации: 17 июня 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 17 июня 2026 г., 18:12
Пятеро военнослужащих ранены на юге Ливана в результате атаки БПЛА
Ayal Margolin/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что на юге Ливана в результате атаки двух БПЛА ранены пятеро военнослужащих: состояние одного из раненых тяжелое, двоих – средней тяжести, и еще один солдат ранен легко.

Раненые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи, их семьи уведомлены.

Кармела Менаше, военный корреспондент "Кан" передала, что беспилотник атаковал позицию "Гивати", в результате чего были ранены четверо военнослужащих. Позднее, когда началась эвакуация раненых, второй беспилотник атаковал автомобиль.

Израильские военнослужащие подверглись атаке БПЛА на фоне сообщений о предстоящем подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который, как утверждается, распространяется и на ливанское направление и требует от Израиля вывода военных из Ливана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что не считает себя связанным ливанским пунктом сделки.

Израиль
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