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Ближний Восток

Эрдоган предложил Ауну развернуть турецкие войска на северной границе Израиля

Ливан
Израиль
Турция
время публикации: 02 августа 2026 г., 13:24 | последнее обновление: 02 августа 2026 г., 13:26
Эрдоган предложил Ауну развернуть турецкие войска на северной границе Израиля
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что турецкие вооруженные силы заинтересованы принять участие в новой инициативе по обеспечению безопасности в Ливане, которая придет на смену миротворческому контингенту UNIFIL.

После вывода нынешних международных сил, Турция хочет участвовать во всех инициативах по обеспечению региональной безопасности и суверенитета Ливана. Завершение мандата UNIFIL станет серьезным развитием ситуации", – заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Ливана Жозефом Ауном.

Инициатива развертывания на юге Ливана, на границе с Израилем, турецких войск, с точки зрения еврейского государства является неприемлемой. Ранее Израиль выступил против участия Турции в международном контингенте, который должен быть развернут в секторе Газы.

Ближний Восток
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