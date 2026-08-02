Эрдоган предложил Ауну развернуть турецкие войска на северной границе Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что турецкие вооруженные силы заинтересованы принять участие в новой инициативе по обеспечению безопасности в Ливане, которая придет на смену миротворческому контингенту UNIFIL.

После вывода нынешних международных сил, Турция хочет участвовать во всех инициативах по обеспечению региональной безопасности и суверенитета Ливана. Завершение мандата UNIFIL станет серьезным развитием ситуации", – заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Ливана Жозефом Ауном.

Инициатива развертывания на юге Ливана, на границе с Израилем, турецких войск, с точки зрения еврейского государства является неприемлемой. Ранее Израиль выступил против участия Турции в международном контингенте, который должен быть развернут в секторе Газы.