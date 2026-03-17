В "Бен-Гурионе" объявлен режим ЧС-2 из-за "серого самолета"
В аэропорту имени Бен-Гуриона объявлен режим чрезвычайной ситуации второго уровня (ЧС-2) в связи с заходом на посадку так называемого "серого самолета".
По предварительным сообщениям профильных авиационных источников, речь идет не о пассажирском рейсе, а о военном или ином негражданском борте. Официальные подробности о характере неисправности или инцидента пока не опубликованы.
Режим ЧС-2 в израильской авиационной практике объявляется в случаях, когда существует серьезная нештатная ситуация, но шансы на благополучную посадку оцениваются как высокие. В таких случаях к полосе стягиваются аварийно-спасательные службы, пожарные расчеты и, при необходимости, дополнительные силы.
На данный момент информации о пострадавших нет. Ожидается, что после посадки или официального комментария аэропорта и сил безопасности будут опубликованы дополнительные сведения.