Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В "Бен-Гурионе" объявлен режим ЧС-2 из-за "серого самолета"

время публикации: 17 марта 2026 г., 02:14 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 02:22
Avshalom Sassoni/Flash90

В аэропорту имени Бен-Гуриона объявлен режим чрезвычайной ситуации второго уровня (ЧС-2) в связи с заходом на посадку так называемого "серого самолета".

По предварительным сообщениям профильных авиационных источников, речь идет не о пассажирском рейсе, а о военном или ином негражданском борте. Официальные подробности о характере неисправности или инцидента пока не опубликованы.

Режим ЧС-2 в израильской авиационной практике объявляется в случаях, когда существует серьезная нештатная ситуация, но шансы на благополучную посадку оцениваются как высокие. В таких случаях к полосе стягиваются аварийно-спасательные службы, пожарные расчеты и, при необходимости, дополнительные силы.

На данный момент информации о пострадавших нет. Ожидается, что после посадки или официального комментария аэропорта и сил безопасности будут опубликованы дополнительные сведения.

