Десятки самолетов атаковали объекты режима аятолл в Тегеране, Ширазе и Тебризе. Видео

В ходе комбинированного авианалета десятки истребителей ЦАХАЛа атаковали объекты инфраструктуры террористического режима Ирана одновременно в трех районах: в Тегеране, Ширазе и Тебризе.

Широкомасштабная операция была проведена по данным военной разведки АМАН в понедельник, 16 марта: израильская авиация наносила удары по штабам силовых структур Ирана, включая министерство разведки и "Басидж" в Тегеране. Кроме того, были атакованы объекты, использовавшиеся для хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет и систем противовоздушной обороны.

В ходе авианалета на Шираз были атакованы штаб командования внутренней безопасности террористического режима Ирана и объект хранения баллистических ракет.

В Тебризе были уничтожены дополнительные системы противовоздушной обороны режима – с целью расширить воздушное превосходство и устранить угрозы для Государства Израиль.

Завершенные удары являются частью этапа углубления ущерба, наносимого ключевым системам и возможностям террористического режима Ирана угрожать Государству Израиль и самолетам ВВС.