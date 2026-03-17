x
17 марта 2026
|
последняя новость: 09:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Десятки самолетов атаковали объекты режима аятолл в Тегеране, Ширазе и Тебризе. Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 марта 2026 г., 09:15 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 09:23
В ходе комбинированного авианалета десятки истребителей ЦАХАЛа атаковали объекты инфраструктуры террористического режима Ирана одновременно в трех районах: в Тегеране, Ширазе и Тебризе.

Широкомасштабная операция была проведена по данным военной разведки АМАН в понедельник, 16 марта: израильская авиация наносила удары по штабам силовых структур Ирана, включая министерство разведки и "Басидж" в Тегеране. Кроме того, были атакованы объекты, использовавшиеся для хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, баллистических ракет и систем противовоздушной обороны.

В ходе авианалета на Шираз были атакованы штаб командования внутренней безопасности террористического режима Ирана и объект хранения баллистических ракет.

В Тебризе были уничтожены дополнительные системы противовоздушной обороны режима – с целью расширить воздушное превосходство и устранить угрозы для Государства Израиль.

Завершенные удары являются частью этапа углубления ущерба, наносимого ключевым системам и возможностям террористического режима Ирана угрожать Государству Израиль и самолетам ВВС.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 марта 2026

