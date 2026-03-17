ЦАХАЛ предупредил жителей юга Ливана о предстоящих ударах
время публикации: 17 марта 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 07:06
Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей ряда населенных пунктов на юге Ливана о предстоящих ударах по целям.
В частности, были предупреждены жители деревни Араб аль-Джаль, к юго-востоку от Сайды (Сидона), примерно в 25 км от границы с Израилем.
В указанном районе будет поражена инфраструктура "Хизбаллы", расположенная рядом с гражданскими объектами и жилой застройкой.