ЦАХАЛ предупредил жителей юга Ливана о предстоящих ударах

Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей ряда населенных пунктов на юге Ливана о предстоящих ударах по целям.

В частности, были предупреждены жители деревни Араб аль-Джаль, к юго-востоку от Сайды (Сидона), примерно в 25 км от границы с Израилем.

В указанном районе будет поражена инфраструктура "Хизбаллы", расположенная рядом с гражданскими объектами и жилой застройкой.