последняя новость: 08:26
ЦАХАЛ предупредил жителей юга Ливана о предстоящих ударах

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 17 марта 2026 г., 07:01 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 07:06
Арабский отдел пресс-службы ЦАХАЛа опубликовал предупреждение для жителей ряда населенных пунктов на юге Ливана о предстоящих ударах по целям.

В частности, были предупреждены жители деревни Араб аль-Джаль, к юго-востоку от Сайды (Сидона), примерно в 25 км от границы с Израилем.

В указанном районе будет поражена инфраструктура "Хизбаллы", расположенная рядом с гражданскими объектами и жилой застройкой.

