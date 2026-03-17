В Иерусалиме саперы нейтрализовали обнаруженные осколки ракет

Сотрудники полиции Иерусалимского округа, бойцы МАГАВ (пограничной полиции) и полицейские саперы завершили осмотр местности после падения осколков ракеты в шести разных точках Иерусалима.

Саперы нейтрализовали и вывезли из города обнаруженные фрагменты ракет.

Полиция напоминает общественности: в обнаружения подозрительного предмета или фрагментов боеприпасов не прикасайтесь и не приближайтесь к ним. Необходимо отойти от места находки и немедленно сообщить об этом по номеру 100 в полицию Израиля.