Чемпионат Италии. "Пиза" и "Верона" вылетели. "Венеция" вернулась в Серию А
время публикации: 02 мая 2026 г., 12:49 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 12:49
За несколько туров до конца чемпионата в Серию В вылетели "Пиза" и "Верона".
"Пиза" провела в элитном дивизионе всего один сезон.
"Верона" вернулась в Серию А в 2020 году.
Борьбу за выживание ведут "Кремонезе" и "Лечче" (у "Лечче" на 4 очка больше).
Досрочно в Серию А вернулась "Венеция", которая в последние годы несколько раз возвращалась в элиту на один сезон.
