Чемпионат Италии. "Пиза" и "Верона" вылетели. "Венеция" вернулась в Серию А

За несколько туров до конца чемпионата в Серию В вылетели "Пиза" и "Верона".

"Пиза" провела в элитном дивизионе всего один сезон.

"Верона" вернулась в Серию А в 2020 году.

Борьбу за выживание ведут "Кремонезе" и "Лечче" (у "Лечче" на 4 очка больше).

Досрочно в Серию А вернулась "Венеция", которая в последние годы несколько раз возвращалась в элиту на один сезон.