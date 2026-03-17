x
17 марта 2026
|
последняя новость: 03:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 марта 2026
|
17 марта 2026
|
последняя новость: 03:52
17 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Стрельба на юге Тель-Авива, двое мужчин в крайне тяжелом состоянии

Мада
Тель-Авив
Криминал
время публикации: 17 марта 2026 г., 02:23 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 02:32
Стрельба на юге Тель-Авива, двое мужчин в крайне тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

В ночь на 17 марта в Тель-Авиве в районе улицы Дерех Хаим Барлев (юго-восточная часть города) в результате нападения с применением огнестрельного оружия были тяжело ранены двое мужчин – примерно 40 и примерно 60 лет.

Раненых эвакуировали в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Оба в бессознательном, крайне тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция проводит расследование. Предварительно: это криминальное происшествие, не теракт.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook