Стрельба на юге Тель-Авива, двое мужчин в крайне тяжелом состоянии

В ночь на 17 марта в Тель-Авиве в районе улицы Дерех Хаим Барлев (юго-восточная часть города) в результате нападения с применением огнестрельного оружия были тяжело ранены двое мужчин – примерно 40 и примерно 60 лет.

Раненых эвакуировали в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере. Оба в бессознательном, крайне тяжелом и нестабильном состоянии.

Полиция проводит расследование. Предварительно: это криминальное происшествие, не теракт.