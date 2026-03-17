17 марта 2026
последняя новость: 17:41
Ближний Восток

Iran International: в ходе ночных ударов убиты около 300 командиров иранских сил "Басидж"

Война с Ираном
Иран
время публикации: 17 марта 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 16:57
Iran International: в ходе ночных ударов погибли около 300 командиров иранских сил "Басидж"
AP Photo/Vahid Salemi

Как стало известно изданию Iran International, в результате серии ночных ударов по ключевым командным и оперативным центрам иранских сил "Басидж" убиты около 300 командиров и офицеров.

По всей видимости, удары были нанесены по структуре сил, которые долгое время использовались для подавления антиправительственных протестов.

В ходе одной из ударов было поражено ремонтно-техническое подразделение "Басидж". На этом объекте находились сотни автомобилей и мотоциклов, используемых для проведения операций на улицах и патрулирования районов. Первоначальные сообщения указывали на то, что весь автопарк был уничтожен.

Были нанесены удары по объектам, связанным с Корпусом Мохаммеда Расулоллы, подразделением Корпуса стражей исламской революции, ответственным за территорию Тегерана и пригородов.

Подразделение безопасности имама Хади, стратегический командный центр в Тегеране, также понесло серьезный ущерб.

Батальоны безопасности Имама Али, сыгравшие центральную роль в подавлении недавних протестов, также понесли значительные потери в личном составе и технике.

Подразделения "Басидж" являются частью вооруженных структур террористического режима Ирана, это военизированное добровольческое формирование в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Командующий формированием "Басидж" в Иране Голамреза Сулеймани ликвидирован в Тегеране