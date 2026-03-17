17 марта 2026
"Кан": Трамп посетит Израиль в День Независимости

время публикации: 17 марта 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 17 марта 2026 г., 14:16
"Кан": Трамп посетит Израиль в День Независимости
Президент США Дональд Трамп посетит Израиль в День Независимости который будет отмечаться 22 апреля.

Как сообщает "Кан", такую оценку высказывают официальные источники в Иерусалиме.

Ожидается, что Трамп примет участие в церемонии присуждения Премии Израиля, лауреатом которой президент США стал по решению правительства Израиля. В министерстве просвещения заявили, что вероятность прибытия в Израиль Дональда Трампа высока. В связи с этим, министерство, организующее церемонию, получило дополнительное финансирование в размере 850 тысяч шекелей на случай, если президент США примет участие в церемонии. Если он примет участие в зумме или направит на церемонию своих представителей, минпрос получит дополнительный бюджет в размере 550 тысяч шекелей.

