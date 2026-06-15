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Израиль

Возле Кармей-Цур автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика

ДТП
Мада
время публикации: 15 июня 2026 г., 19:25 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 19:25
Возле Кармей-Цур автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика
Yonatan Sindel/Flash90

Возле поселка Кармей-Цур в Гуш-Эционе автобус сбил 4-летнего мальчика. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом и ребенок умер.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. По данным предварительного расследования, ребенок катался на детской машинке-каталке возле въезда в поселок, водитель автобуса его не заметил.

Израиль
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