Возле Кармей-Цур автобус насмерть сбил 4-летнего мальчика

Возле поселка Кармей-Цур в Гуш-Эционе автобус сбил 4-летнего мальчика. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что реанимационные мероприятия не увенчались успехом и ребенок умер.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. По данным предварительного расследования, ребенок катался на детской машинке-каталке возле въезда в поселок, водитель автобуса его не заметил.