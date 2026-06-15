Нетаниягу впервые выступит перед прессой после объявления о сделке США и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу воздерживался от публичных высказываний после того, как было объявлено о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Вечером 15 июня его канцелярия сообщила, что Нетаниягу выступит перед прессой в 21:00. Брифинг состоится в министерстве главы правительства в Иерусалиме.