Нетаниягу впервые выступит перед прессой после объявления о сделке США и Ирана
время публикации: 15 июня 2026 г., 19:53 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 19:58
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу воздерживался от публичных высказываний после того, как было объявлено о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
Вечером 15 июня его канцелярия сообщила, что Нетаниягу выступит перед прессой в 21:00. Брифинг состоится в министерстве главы правительства в Иерусалиме.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июня 2026