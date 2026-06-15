x
15 июня 2026
|
последняя новость: 19:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 июня 2026
|
15 июня 2026
|
последняя новость: 19:53
15 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу впервые выступит перед прессой после объявления о сделке США и Ирана

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 15 июня 2026 г., 19:53 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 19:58
Нетаниягу впервые выступит перед прессой после объявления о сделке США и Ирана
Yonatan Sindel/Flash90

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу воздерживался от публичных высказываний после того, как было объявлено о подписании меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Вечером 15 июня его канцелярия сообщила, что Нетаниягу выступит перед прессой в 21:00. Брифинг состоится в министерстве главы правительства в Иерусалиме.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026

CNN: Израиль имеет право на самооборону в случае атак "Хизбаллы"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июня 2026

США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен привести к окончанию войны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 июня 2026

Опасное соглашение. Политики комментируют договоренности США и Ирана