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Израиль

CNN: Израиль имеет право на самооборону в случае атак "Хизбаллы"

США
Иран
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Израиль
время публикации: 15 июня 2026 г., 19:41 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 19:45
CNN: Израиль имеет право на самооборону в случае атак "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Как сообщает корреспондент CNN Адам Канкрин, американо-иранское соглашение не включает требования о выводе израильских войск из Ливана. "Их вывод не является условием сделки", - цитирует журналист высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник CNN добавил: если Иран не сможет удержать "Хизбаллу" от атак на силы ЦАХАЛа или израильские города, Израиль сохраняет право на самооборону.

Ранее министр обороны Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул: он и премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводят политику, согласно которой ЦАХАЛ будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газы без ограничения по времени. Однако американский чиновник выразил осторожный оптимизм относительно перспектив израильско-ливанских переговоров и дал понять, что продолжение боевых действий не станет препятствием для реализации американо-иранской сделки.

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Исраэль Кац: ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок