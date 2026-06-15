CNN: Израиль имеет право на самооборону в случае атак "Хизбаллы"

Как сообщает корреспондент CNN Адам Канкрин, американо-иранское соглашение не включает требования о выводе израильских войск из Ливана. "Их вывод не является условием сделки", - цитирует журналист высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник CNN добавил: если Иран не сможет удержать "Хизбаллу" от атак на силы ЦАХАЛа или израильские города, Израиль сохраняет право на самооборону.

Ранее министр обороны Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул: он и премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводят политику, согласно которой ЦАХАЛ будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газы без ограничения по времени. Однако американский чиновник выразил осторожный оптимизм относительно перспектив израильско-ливанских переговоров и дал понять, что продолжение боевых действий не станет препятствием для реализации американо-иранской сделки.