"Хизбалла" задействовала против израильских сил ракеты и ударные БПЛА
время публикации: 17 мая 2026 г., 18:36 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 18:36
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее в воскресенье в нескольких инцидентах боевики террористической организации "Хизбалла" запустили несколько ракет, минометных снарядов и заминированных беспилотников в направлении действующих на юге Ливана израильских военнослужащих.
Зафиксированы падения вблизи израильских сил, пострадавших среди израильтян нет.