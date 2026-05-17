"Хизбалла" задействовала против израильских сил ракеты и ударные БПЛА

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что ранее в воскресенье в нескольких инцидентах боевики террористической организации "Хизбалла" запустили несколько ракет, минометных снарядов и заминированных беспилотников в направлении действующих на юге Ливана израильских военнослужащих.

Зафиксированы падения вблизи израильских сил, пострадавших среди израильтян нет.