17 мая 2026
последняя новость: 19:11
ЦАХАЛ призывает жителей пяти ливанских населенных пунктов эвакуироваться

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
время публикации: 17 мая 2026 г., 18:23 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 18:23
AP Photo

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала обращение к жителям пяти населенных пунктов на юге Ливана: им необходимо эвакуироваться в связи со скорыми ударами по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Речь идет о населенных пунктах Сахмар (Западная Бекаа), Румин, аль-Кусайба (в районе Набатии), Кафр Хуна и Бнаафуль.

ЦАХАЛ подчеркивает: в связи с постоянными нарушениями соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы" ЦАХАЛ применит силу против группировки. Жителей призвали немедленно покинуть дома и отойти не менее чем на 1000 метров в сторону открытой местности.

