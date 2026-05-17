ЦАХАЛ призывает жителей пяти ливанских населенных пунктов эвакуироваться

Пресс-служба ЦАХАЛа на арабском языке опубликовала обращение к жителям пяти населенных пунктов на юге Ливана: им необходимо эвакуироваться в связи со скорыми ударами по объектам террористической инфраструктуры "Хизбаллы".

Речь идет о населенных пунктах Сахмар (Западная Бекаа), Румин, аль-Кусайба (в районе Набатии), Кафр Хуна и Бнаафуль.

ЦАХАЛ подчеркивает: в связи с постоянными нарушениями соглашения о прекращении огня со стороны "Хизбаллы" ЦАХАЛ применит силу против группировки. Жителей призвали немедленно покинуть дома и отойти не менее чем на 1000 метров в сторону открытой местности.