x
17 октября 2025
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 октября 2025
|
17 октября 2025
|
последняя новость: 11:15
17 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Опрос "Mаарива": коалиция укрепляется до 52 мандатов

Опрос
время публикации: 17 октября 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 11:11
Опрос "Mаарива": коалиция укрепляется до 52 мандатов
Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 26 мандатов, на один меньше, чем неделю назад.

Партия "Беннет 2026" получает дополнительный мандат по сравнению с прошлой неделей, и набирает 20 мандатов. "Демократим" также добавляют мандат и получают 11 мандатов.

НДИ теряет один мандат и остается с девятью. У ШАС – 8 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, как и неделю назад. "Еш Атид" опять сокращается до 7 мандатов. Столько же – у "Оцма Йегудит".

"Яшар" Гади Айзенкота" набирает 6 мандатов, "Милуимниким" Йоаза Генделя, РААМ и ХАДАШ-ТААЛ получают по 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4 мандата.

Таким образом, у правящей коалиции 52 мандата, на один больше, чем неделю назад.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 октября 2025

Опрос 12-го канала ИТВ: "Ликуд" и "Беннет 2026" укрепляются, Смотрич и Ганц не преодолевают барьер