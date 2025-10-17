Опрос "Mаарива": коалиция укрепляется до 52 мандатов

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 26 мандатов, на один меньше, чем неделю назад.

Партия "Беннет 2026" получает дополнительный мандат по сравнению с прошлой неделей, и набирает 20 мандатов. "Демократим" также добавляют мандат и получают 11 мандатов.

НДИ теряет один мандат и остается с девятью. У ШАС – 8 мандатов, у "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, как и неделю назад. "Еш Атид" опять сокращается до 7 мандатов. Столько же – у "Оцма Йегудит".

"Яшар" Гади Айзенкота" набирает 6 мандатов, "Милуимниким" Йоаза Генделя, РААМ и ХАДАШ-ТААЛ получают по 5 мандатов, "Ционут Датит" – 4 мандата.

Таким образом, у правящей коалиции 52 мандата, на один больше, чем неделю назад.