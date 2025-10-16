Опрос 12-го канала ИТВ: "Ликуд" и "Беннет 2026" укрепляются, Смотрич и Ганц не преодолевают барьер

Согласно опросу общественного мнения, проведенному компанией "Мено Гева" по заказу 12-го канала ИТВ, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, "Ликуд" набрал бы 27 мандатов, на 3 мандата больше, чем в прошлом опросе.

Партия "Беннет 2026" Нафтали Беннета также получает три дополнительных мандата и набирает 22 мандата. Партия "Демократим" Яира Голана остается с 11 мандатами.

"Еш Атид" Яира Лапида и ШАС набирают по 9 мандатов. Столько же у НДИ Авигдора Либермана, теряющей два мандата по сравнению с прошлым опросом. У "Оцма Йегудит" Итамара Бен-Гвира – 8 мандатов (+3), столько же – у "Яшар" Гади Айзенкота.

У "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Кахоль-Лаван" Бени Ганца, "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, "Милуимниким" Йоаза Генделя не преодолевают электоральный барьер.

Таким образом, у партий коалиции 51 мандат, у еврейских оппозиционных партий – 59 мандатов, у арабских партий – 10 мандатов.