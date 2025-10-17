x
17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
17 октября 2025
Израиль

Активисты "Цав 9" блокируют проезд грузовиков с помощью в Газу

Газа
время публикации: 17 октября 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 17 октября 2025 г., 11:06
Активисты "Цав 9" блокируют проезд грузовиков с помощью в Газу
Erik Marmor/Flash90

Утром 17 октября активисты движения "Цав 9" в нескольких местах блокировали проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газы через контрольно-пропускной пункт "Керем Шалом".

Ранее активисты "Цав 9" проводили регулярные демонстрации протеста против ввоза гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока террористы продолжали удерживать заложников. Теперь они обвиняют ХАМАС в нарушении соглашения о перемирии, в рамках которого в Израиль должны были вернуть не только всех выживших заложников, но и тела всех убитых заложников.

Израиль
