Вооруженное нападение в Хайфе, убит юноша
время публикации: 17 сентября 2025 г., 02:21 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 05:27
В ночь на 17 сентября в Хайфе на бульваре А-Мегиним было совершено нападение с применением холодного оружия, в результате которого был тяжело ранен 19-летний юноша.
Раненый был доставлен в больницу РАМБАМ, его состояние было тяжелым и нестабильным, передавала служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Позже была констатирована смерть юноши.
Полиция проводит расследование.