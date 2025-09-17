x
Вооруженное нападение в Хайфе, убит юноша

время публикации: 17 сентября 2025 г., 02:21 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 05:27
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 17 сентября в Хайфе на бульваре А-Мегиним было совершено нападение с применением холодного оружия, в результате которого был тяжело ранен 19-летний юноша.

Раненый был доставлен в больницу РАМБАМ, его состояние было тяжелым и нестабильным, передавала служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Позже была констатирована смерть юноши.

Полиция проводит расследование.

