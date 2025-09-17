x
Израиль

"Кан": Лапид и Беннет "дерутся" за Айзенкота

Яир Лапид
Нафтали Беннет
Гади Айзенкот
время публикации: 17 сентября 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 10:21
"Кан": Лапид и Беннет "дерутся" за Айзенкота
Flash90

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет стремится к созданию блока с Гади Айзенкотом, который накануне объявил о создании свей партии. Как сообщает "Кан", к объединению с Айзенкотом стремится также глава "Еш Атид" Яир Лапид.

По сообщению "Кан", каждый из этих лидеров заинтересован в самостоятельном объединении с партией Айзенкота, что превратит такой союз в крупнейшую партию оппозиционного блока.

Айзенкот, со своей стороны, продолжает контакты с всеми политическими игроками, однако решение о том или ином союзе он примет на последних этапах перед подачей предвыборных списков.

В политической системе считают наиболее вероятным сценарий своместного участия в выборах Айзенкота и Беннета. Одной из центральных фигур в новой партии является бывший министр по делам религий Матан Каана. Он является одним из приближенных к Нафтали Беннету, и не скрывает, что стремится к союзу двух политиков. Камнем преткновения может оказаться вопрос о том, кто возглавит объединенный список. Беннет заметно опережает Айзенкота в опросах, однако шанс на то, что Айзенкот согласится быть вторым номером в списке, крайне невысок.

