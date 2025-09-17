Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) объявило 17 сентября 2025 года, что с начала боевых действий (7 октября 2023 года) в секторе Газы погибли не менее 65062 человек, около 166 тысяч получили ранения различной степени тяжести.

Информация минздрава Газы не поддается проверке. Сколько среди убитых и раненых боевиков террористических группировок, минздрав ХАМАСа не уточняет.

В отчетах минздрава Газы не разделяют погибших и раненых мирных граждан и боевиков, а также утверждают, что все жертвы являются следствием действий ЦАХАЛа, хотя очевидно, что многие погибают в результате действий боевиков террористических организаций или по иным причинам, не связанным напрямую с операцией, которую проводит израильская армия в Газе.

По данным минздрава Палестинской автономии, более 39% убитых в Газе – мужчины призывного возраста, 19% – женщины, 32% – несовершеннолетние, более 8% – пожилые люди. Эту информацию также невозможно проверить. Отметим, что в "несовершеннолетние" в Газе обычно записывают всех, кто не достиг 19-летия.

Примечательно, что в последний месяц минздрав ХАМАСа также стал публиковать сведения об "умерших от голода и недоедания". Утверждается, что в Газе зафиксировали уже 432 такие смерти (в их числе 146 детей). Независимые организации неоднократно отмечали, что за "умерших от голода" ХАМАС выдавал тех, кто скончался от неизлечимых болезней.

Война "Железные мечи" в Газе началась 7 октября 2023 года после нападения на Израиль террористов, убивших более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захвативших в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.