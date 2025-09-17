Нетаниягу о "мега-Спарте" и борьбе за пост главы ШАБАК. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны и перемирия.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал бурную дискуссию после слов о том, что Израилю предстоит "жизнь по законам Спарты". Хотя позже он уточнил, что речь шла о недоразумении, образ "мега-Спарты" заставил аналитиков искать скрытый смысл.

Эксперты отмечают, что подобные заявления подрывают доверие инвесторов и дают оппозиции новые поводы для критики. По мнению Габи Вольфсона, за словами премьера могут стоять два сценария: ошибка или политический расчёт. Сравнение с Черчиллем, возможно, было попыткой продемонстрировать решимость перед лицом тяжелой военной операции в секторе Газы.

Вместе с тем Нетаниягу, как полагают многие обозреватели, не стремится к оккупации Газы, но готовит общество к возможной паузе в боевых действиях. Речь о "спартанской самодостаточности" может быть сигналом партнерам по коалиции: остановка операции станет политическим компромиссом, необходимым для сохранения международных связей.

Отдельная линия обсуждений связана с назначением нового главы ШАБАКа. Главным кандидатом стал генерал-майор запаса Давид Зини, однако его выдвижение встретило сопротивление. Против Зини развернута кампания, основанная исключительно на его политических взглядах. В ход идут даже высказывания его родственников.

История, отмечает Вольфсон, повторяет прежние попытки сорвать назначения религиозных или правых кандидатов. При этом примеры прошлого показывают, что взгляды сами по себе не определяют профессиональные качества главы спецслужбы.

Заявления Нетаниягу о "мега-Спарте" и параллельная борьба за ШАБАК подчеркивают, что Израиль вступает в новый этап – с военными вызовами и внутренними политическими баталиями.