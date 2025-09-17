x
17 сентября 2025
17 сентября 2025
Убийство в Рамле: полиция арестовала троих родственников жертвы

время публикации: 17 сентября 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 17 сентября 2025 г., 10:50
Убийство в Рамле: полиция арестовала троих родственников жертвы
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Полиция сообщила об аресте троих членов семьи 26-летней Уафы Абу Ганам, убитой ранее сегодня в Рамле. Сообщается, что все они – родственники убитой, в том числе ее муж, они подозреваются в причастности к ее убийству.

В автомобиле вместе с Уафой находились также ее 14-летняя сестра и 4-летний брат, они получили ранения средней степени тяжести.

