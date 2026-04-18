Стрельба на бульваре Бен-Гурион в Хайфе; огнестрельные ранения получили двое мужчин

В результате стрельбы на бульваре Бен-Гурион в Хайфе огнестрельные ранения получили двое мужчин, один из раненых находится в тяжелом состоянии, другой – в легком.

Бригада парамедиков МАДА доставила тяжелораненого в городскую больницу РАМБАМ. Полиция начала расследование; по предварительным данным, подоплека инцидента – криминальная.